Cristina Tarcea a cerut tuturor judecatorilor sa motiveze pana in septembrie deciziile din dosare. Masura ar putea grabi sentinta pentru Dragnea

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, spune ca le-a dat termen judecatorilor pana la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile, ea afirmand, intr-un interviu la Realitatea TV, ca in caz contrar va fi sesizata Inspectia Judiciara.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat ca, tinand cont de luarile de pozitie din ultima perioada, exista presiuni asupra judecatorilor instantei supreme, precizand ca e normal ca acest lucru sa ia sfarsit. "Am declarat in plenul CSM-ului ca voi solicita eu ...

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a afirmat, joi, ca au existat si exista presiuni la adresa judecatorilor Instantei Supreme, dar acest lucru trebuie sa inceteze. "Daca ma uit la toate luarile de pozitie din ultima perioada, da, exista o presiune, a existat intotdeauna…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a afirmat, joi, ca orice decizie judecatoreasca trebuie respectata, inclusiv deciziile Curtii Constitutionale. "Mi s-a spus ca a aparut o stire dupa declaratia mea de azi dimineata ca as fi declarat ca chestiunea respectarii…