Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Dubla campioana de Grand Slam a oferit o reacție cuprinzatoare. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Suspendarea Simonei…

- Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf , Luca, a facut ravagii cu un comentariu antisemit afișat in mediul online, dupa un episod sangeros petrecut in teatrul de razboi din Cisiordania. Anamaria Prodan, fosta soție a antrenorului Universitații Craiova, a avut prima reacție in acest caz, care i-ar…

- Fosta mana dreapta a liderului de la Kremlin, Evgheni Prigojin, este declarat oficial ca fiind decedat in tragedia aviatica de ieri. La aproape 24 de ore de la accidentul aviatic, a aparut in spațiul public Putin, cu prima reactie dupa moartea lui Evgheni Prigojin. Evgheni Prigojin este declarat decedat…

- Rapperul Puya și-a intrerupt concertul pe care il susținea duminica la Costinești pentru a-i certa pe cei de la paza pentru ca nu ii lasau pe spectatori sa se manifeste. Incidentul a fost surprins de un fan care a postat imaginile pe TikTok, strangand peste 1.6 milioane de vizualizari.

- Daria Cuflic a reacționat intr-un mod surprinzator atunci cand a Razvan Kovacs a incercat s-o sarute pe Roxana Rapaila, in ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. ca Razvan Kovacs a incercat s-o sarute pe Roxana Rapaila. Ce s-a intamplat intre Marius Moise și Roxana Rapaila in club.

- Va propunem pentru astazi un test pentru creier mai deosebit. Ar trebui sa nu il ocoliți pentru ca doar așa veți avea o zi frumoasa, punandu-va creierul la treaba. Gaseste greseala din imagine in mai putin de 6 secunde! E testul de inteligenta care face furori pe internet. Testul dimineții. Gasește…

- Cu toții ne dorim sa fim vedete, cantareți, dar puțini știm greutațile care se ascund in spatele acestei industrii. Ei bine, o cunoscuta vedeta din Romania a dat carțile pe fața. Cum și-a inceput cariera Nadir? Nadir, caci despre el e vorba, a cunoscut succesul alaturi de Randi, cand piesa „Prietena…