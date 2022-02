Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a fost la salonul de infrumusețare, unde a avut parte de o situație care a scos-o din minți. Soția lui Madalin Ionescu a povestit pe una dintre rețelele de socializare ce i s-a intamplat.Vineri, 4 februarie, Cristina Șișcanu a mers la un salon de infrumusețare din apropierea casei sale…

- Cristina Șișcanu este infectata cu COVID-19. Soția lui Madalin Ionescu a anunțat ca testul PCR pe care l-a facut a ieșit pozitiv. Cum se simte in aceste momente. Cristina Șișcanu este infectata cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de soția lui Madalin Ionescu pe una dintre rețelele de socializare.…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au impreuna o fetița pe nume Petra, și inca doi copii dintr-o relație anterioara a lui Madalin Ionescu. Dupa ultimele fotografii in care vedeta apare cu puțina burtica, fanii și-au pus intrebarea daca aceasta chiar…

- Soția lui Petre Roman iși pune la vanzare mașina. Cat cere Silvia Chifiriuc pe autoturismul pe care l-a cumparat in urma cu 15 ani? Vedeta a dat atunci pe autovehicul nu mai puțin de 15.000 de euro. Soția lui Petre Roman iși vinde mașina: cat cere pe ea? Soția lui Petre Roman a luat o […] The post Cați…

- Bianca Dragușanu face ce face, iar de aceasta data ajunge din nou pe mana medicilor esteticieni. Vedeta nu renunța la intervenții, astfel ca acum a decis sa-și faca un tratament de cat eyes.

- Madalin Ionescu, in varsta de 51 de ani și Cristina Șișcanu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița. Recent, fostul prezentator TV și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a scris un mesaj in dreptul imaginii in care apare alaturi…

- Craciunul se sarbatorește inca de la inceputul lunii decembrie in familia Ioneștilor! Ana Ionescu a dezvaluit ca este o impatimita a decorațiunilor specifice sarbatorilor de iarna, astfel ca pregatirile au inceput deja in casa ei. Soția lui Tudor Ionescu de la Fly Project a povestit ce planuri are pentru…

- Cristina Șișcanu a raspuns tuturor celor care au criticat-o ca nu muncește și sta degeaba. Mulți s-au intrebat cu ce se ocupa soția lui Madalin Ionescu, dupa ce a renunțat la televiziune. De cand a renunțat la televiziune, Cristina Șișcanu s-a concentrat foarte mult pe creșterea fetiței sale, Petra.…