„Guvernul PSD-PNL se pregateste sa intre cu bocancii in economie. Sub pretextul combaterii actiunilor speculative, guvernul va da amenzi pentru “preturi nejustificate” pentru anumite produse. Practic vom ajunge ca guvernul sa stabileasca preturile din pix, ca pe vremea comunismului. Am tot tras semnale de alarma, nu doar noi ci si expertii din piata si mediul de afaceri. Insa, proiectul de Ordonanta de Urgenta este astazi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. A devenit urgenta nationala pentru acest guvern sa nenoroceasca economia romaneasca. Intr-un context economic global extrem de dificil,…