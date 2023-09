Stiri pe aceeasi tema

- CSM București și Rapid vor juca in sala Polivalenta meciurile din aceasta toamna in Liga Campionilor. Cele doua echipe care vor reprezenta Romania in Liga Campionilor, CSM și Rapid, au anunțat Federația Europeana de Handbal ca vor juca in Sala Polivalenta din Capitala partidele din aceasta toamna. Fiecare…

- Jucatoarea romana Mihaela Mihai a fost inclusa in echipa ideala a Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, de la Pitesti si Mioveni, incheiat duminica, potrivit site-ului Federatiei Europene de Handbal, potrivit Agerpres.Mihai (CSM Bucuresti) a fost desemnata cea mai…

- Forul european de handbal a anuntat programul cupelor europene, in sezonul 2023-2024, precum si repartitia echipelor in grupe sau preliminarii. In Liga Campionilor, Romania va fi reprezentata doar la feminin, de CSM Bucuresti si Rapid Bucuresti, care vor debuta in 9 septembrie in faza grupelor. Campioana…

Va fi o noua tentativa a granzilor din „Liga Florilor" de a patrunde in Final Four

- Dinamo a oferit prima reacție dupa aflarea veștii ca nu va evolua in ediția urmatoare a Ligii Campionilor la handbal masculin. Federația Europeana de Handbal a anunțat cele șase echipe care vor primi invitație pentru sezonul viitor de Liga Campionilor atat la feminin, cat și la masculin. Dinamo, campioana…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal a acceptat ca vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CS Rapid Bucuresti, sa joace in editia 2023-2024 a Ligii Campionilor, alaturi de campioana Romaniei, CSM Bucuresti, a anuntat forul continental, marti, pe site-ul sau oficial.

