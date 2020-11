Stiri pe aceeasi tema

- GALA E! PEOPLE’S CHOICE AWARDS ESTE DIFUZATA IN 15 NOIEMBRIE LA E!Televiziunea E! Entertainment, companie parte din NBCUniversal International Networks, ce transmite pe multiple platforme și este dedicata fenomenului pop culture, o declara astazi pe Cristina Ich caștigatoare a titlului Romanian Social…

- Din totalul de peste 39 de miliarde de euro, 15 miliarde de euro sunt granturi din partea Fondului de Redresare al Uniunii Europene, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Roberto Gualtieri. Colitia de guvernare, condusa de Miscarea 5 Stele si partidul de centru-stanga PD, a convenit o versiune preliminara…

- Clubul brazilian Santos si fostul international brazilian Robinho, condamnat in prima instanta pentru un viol colectiv in 2013, cand juca la AC Milan, au reziliat contractul semnat in 10 octombrie.Mare speranta a fotbalului brazilian, Robinho a semnat, la 36 de ani, un contract pe cinci luni…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria (32,5%), Romania (31,2%), Grecia (30%), Italia si Letonia (ambele cu 27,3%, pentru Italia datele sunt din 2018), Lituania (26,3%) si Spania (25,3%), arata…

- Massimo Ferrero, controversatul proprietar al Sampdoriei, se revolta: „Cred in existența virusului, dar sa nu exageram! Fanii ar putea intra la 30% din capacitatea stadionului”. Sampdoria a fost grav afectata in primul val al pandemiei, insa președintele acesteia continua sa nu creada in pericolul reprezentat…

- PodcasturiInițiativa deosebita: Cu bicicleta prin lume, pentru Chișinau In doar 46 de zile Ștefan Gancu a parcurs circa 3500 de kilometri cu bicicleta. De Hramul Chișinaului, sportivul se afla departe de casa, insa spune ca in aceasta zi speciala iși dedica cursa sarbatorii. "Astazi voi parcurge…

- A divorțat de Angelina Jolie și s-a scris ca ar avea o relație cu Charlize Therone și mai apoi ca s-ar fi impacat cu fosta lui soția, actrița Jennifer Aniston. Se pare, insa, ca Brad Pitt (56 ani) a o alta iubita, una cu 29 de ani mai tanara. Celebrul star de la Hollywood s-ar iubi acum cu modelul…