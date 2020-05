Stiri pe aceeasi tema

In paralel cu masurile de combatere a pandemiei noului coronavirus, Guvernul PNL a continuat și proiectele de dezvoltare a țarii. Unul dintre obiectivele prioritare ale Executivului este realizarea...

- Liniile 1 și 10 au un traseu circular, desfașurat pe Inelul Principal de Circulație din București, și reprezinta o parte dintre cele mai lungi și importante trasee de tramvai din Capitala. De asemenea, tot din 1 iunie, la secțiunea Trasee, vor fi publicate graficele de circulație actualizate.…

- Orban anunța un program de investitii “fara precedent” in infrastructura de transport, care va crea “cel putin 250.000 de locuri de munca”. Ce sprijin primesc IMM-urile O posibilitate pentru absorbția angajaților care raman in aceasta perioada fara loc de munca este domeniul…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul pregatește un program de relansare economica bazat pe investiții publice in infrastructura de transport, energetica, de comunicații, educație și sanatate, anunța MEDIAFAX.„Pentru investitiile preconizate pentru infrastructura de transport pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la Curtea de Arges, ca investitiile in infrastructura de transport sunt o prioritate a Guvernului, fiind nevoie ca aceasta sa se dezvolte "cu o viteza miraculoasa". "Din punctul nostru de vedere, prioritatea o reprezinta investitiile in infrastructura,…

Bulgaria a interzis joi seara locuitorilor capitalei, Sofia, sa paraseasca orasul pentru lungul weekend de Pastele ortodox, dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in tara, una din cele mai putin lovite din Europa, relateaza AFP.

Chiar daca suntem in plina stare de urgența, in carantina totala, inconștiența unora nu are margini. O femeie de 28 de ani din București, care se afla...

- Atenție, șoferi! Timp de mai bine de o saptamana intreg vestul țarii, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Bihor, vor fi strabatute de un transport agabaritic. In perioada 9 – 18 martie se va desfașura un transport agabaritic cu depașiri pe traseul Borș PTF – DN1 – Centura Oradea – DN 79 – Arad –…