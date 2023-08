Stiri pe aceeasi tema

- Echipa saudita de fotbal Al-Hilal a facut o oferta de 140 de milioane de euro pentru transferul atacantului nigerian Victor Osimhen de la SSC Napoli, campioana en titre a Italiei, anunta L'Equipe si Sky Sports, potrivit Agerpres.Dupa ce a incercat fara succes sa-si asigure serviciile starului francez…

- Faza comica in timpul amicalului dintre Inter Milano și Al Nassr, scor final 1-1. Al Nassr și finalista Ligii Campionilor din acest an s-au infruntat joi intr-un amical disputat in Japonia, in cadrul unui turneu la care participa și campioana Franței, PSG. Introdus pe teren la pauza, cand saudiții…

- Alex Telles a semnat cu Al Nassr, din Saudi Pro League, un contract pana in 2025, au anunțat oficialii arabi. Fundașul in varsta de 30 de ani, care a caștigat Europa League sezonul trecut. El a fost imprumutat la Sevilla. Telles se va reintalni la noul sau club cu fostul sau coechipier de la United,…

- Fara voia lui, Cristiano Ronaldo, 38 de ani, a fost protagonistul unui moment bizar in timpul meciului Portugalia - Bosnia 3-0 de aseara, duel contand pentru preliminariile Euro 2024. Cu steagul Portugaliei in mana, un fan a profitat de neatenția agenților de securitate și a patruns pe teren. S-a dus…

- Al Ittihad (echipa lui Karim Benzema) și Al Nassr (echipa lui Cristiano Ronaldo) se bat pe semnatura lui N'Golo Kante (32 de ani), mijlocașul lui Chelsea. Internaționalul francez ramane liber de contract in aceasta vara, dupa ce negocierile cu Chelsea au stagnat, ca urmare a accidentarii lui Kante din…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu a avut deloc un prim sezon așa cum visa la Al-Nassr, dupa transferul surprinzator din iarna. Superstarul portughez risca sa incheie ediția actuala fara niciun trofeu cu echipa sa, din moment ce Al-Nassr nu mai lupta decit pentru campionat, unde se afla la 5 puncte in…

- Al-Nassr a obținut doar o remiza cu Al-Khaleej, scor 1-1, iar șansele echipei lui Cristiano Ronaldo de a deveni campioana a Arabiei Saudite sunt din ce in ce mai mici. La finalul partidei din etapa a 26-a (dintr-un total de 30), starul portughez a ieșit din nou in evidența.