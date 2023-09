Stiri pe aceeasi tema

- Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost lansata o campanie de mulțumiri, care a inclus 21 de postari pentru 18 membri NATO: Marea Britanie, SUA, Canada, Estonia, Spania, Franța, Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Norvegia, Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia…

- Romania este singura țara din centrul și Europei unde producția auto va scadea in acest an, volumele fiind estimate sa se reduca cu 3,2%, se arata in raportul Autofacts, realizat de catre compania de consultanța financiara PwC.Romania va pierde un loc in topul producatorilor din Europa Centrala, urmand…

- Prima reprezentativa de baschet masculin a Romaniei s-a impus sambata seara, la Pitesti, de naționala Albaniei, scor 72-63 (36-39) la capatul unui meci extrem de echilibrat. Partida a fost penultimul meci din cele patru programate in ultima fereastra a precalificarilor Campionatului European din 2025.…

- Szijjarto a declarat, dupa o intalnire cu ministrul de Externe al Slovaciei, ca grupul energetic maghiar MOL are nevoie de inca un an pentru a finaliza investitiile la rafinaria sa slovaca Slovnaft, care ar permite o trecere suplimentara la titeiul non-rus. ”Este nevoie de continuarea acestor investitii…

- Consumul real al gospodariilor din Ungaria reprezinta 72- din media UE. Aceasta este a doua cea mai rea situatie din Uniunea Europeana, potrivit cifrelor Eurostat, scrie publicatia maghiara de opozitie NEPSZAVA, citata de g4media.ro. Anul trecut, consumul ungar a recuperat 2 puncte procentuale din decalajul…

- Fara voia lui, Cristiano Ronaldo, 38 de ani, a fost protagonistul unui moment bizar in timpul meciului Portugalia - Bosnia 3-0 de aseara, duel contand pentru preliminariile Euro 2024. Cu steagul Portugaliei in mana, un fan a profitat de neatenția agenților de securitate și a patruns pe teren. S-a dus…

- Dupa doua victorii in luna martie, in Andorra și cu Belarus, acasa, naționala Romaniei continua in iunie parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania. Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat duminica lotul de 26 de j

- Timisorenii Marius Marin si Deian Sorescu, precum si Raul Oprut, din Caransebes, au fost selectionati pentru urmatoarele doua jocuri ale nationalei de fotbal a Romaniei din preliminariile EURO 2024. Romania va juca vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, cu Kosovo, pe stadionul Fadil Vokrri (Pristina), in…