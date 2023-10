Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi, a declarat ca este important ca formatia sa sa castige cele 3 puncte din partida cu Poli Iasi, inaintea pauzei competitionale provocata de meciurile echipei naționale. „Urmeaza un meci foarte important pentru noi pentru ca apoi urmeaza o pauza competitionala.…

- Kevin Soni ar putea debuta la Rapid, in partida cu Poli Iasi, din urmatoarea etapa de Liga 1. Cristiano Bergodi a facut anuntul, si a dezvaluit ca atacantul va fi in lotul giulestenilor pentru duelul cu moldovenii. Rapid – Poli Iasi, partida din etapa a 12-a din Liga 1, va fi in format live text, […]…

- Albion Rrahmani a anuntat ca Rapid lupta pentru titlu! Atacantul din Kosovo continua sa inscrie pe banda rulanta in tricoul giulestenilor. El a marcat o dubla in victoria de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 3-1. Dupa acest succes, echipa lui Cristiano Bergodi se afla pe locul 3, cu 18 puncte, iar…

- Andrea Mandorlini o acuza pe FCSB de faptul ca este avantajata de arbitri. Tehnicianul formației din Gruia a facut o declarație uluitoare, chiar dupa ce Istvan Kovacs nu a acordat un penalty pentru Petrolul Ploiești, la partida de la Cluj. Meicul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Cristiano Bergodi a avut o reactie clara, dupa ce Marius Sumudica a fost prezent la Rapid – Dinamo 4-0. Tehnicianul giulestenilor a apreciat faptul ca „Sumi” a revenit alaturi de echipa, declarand despre acesta ca este un rapidist convins. Rapid a invins-o categoric pe Dinamo, gratie duble lui Rrahmani…

- Cristiano Bergodi a fost uluit de Albion Rrahmani dupa FC U Craiova 1948 – Rapid 3-5. Atacantul din Kosovo a reusit o „dubla” de senzatie chiar la debutul la Rapid. Bergodi a a avut cuvinte uriase la adresa lui Rrahmani si a spus ca face o echipa buna cu Dugandzic. Mai mult, antrenorul Rapidului a […]…

- Cristiano Bergodi a fost dezamagit dupa Voluntari – Rapid 2-1. Antrenorul Rapidului a recunoscut ca nu este startul de campionat pe care si l-ar fi dorit, dar nu a vrut sa dea vina pe jucatori. Bergodi a subliniat ca el e primul vinovat, chiar daca portarul Rapidului, Horatiu Moldovan, a gresit la ambele…