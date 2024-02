Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan ,a declarat ca nu revine in USR iar la aceste alegeri, fara discutie ramane independent. In ipoteza in care voi castiga voi fi un primar care va trebui sa lucreze cu mai multe partide de dreapta care il sprijina in CGMB, a mai aratat Nicusor Dan. El a precizat ca, daca…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca Mircea Geoana nu a primit niciun fel de propunere din partea PSD pentru a candida la alegerile prezidențiale ca independent susținut de PSD. Mihai Tudose a declarat ca dezvaluirile lui Mircea Geoana despre o astfel de discuție sunt o minciuna. „Minte prin omisiune”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ”niciodata” PSD si nici el, ca lider de partid, nu vor propune sustinerea unui candidat independent din partea social-democratilor pentru functia de presedinte al Romaniei. Seful Executivului a raspuns astfel intrebat despre o afirmatie facuta de Mircea Geoana,…

- Europarlamentarul independent Nicu Ștefanuța, vicepreședinte al Grupului Verzilor din Parlamentul European, și-a anunțat candidatura ca independent la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Sub motto-ul „independent, dar nu singur”, Nicu Ștefanuța a prezentat programul cu care va candida la primele…

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca va candida ca independent pentru un nou mandat in Parlamentul European (PE), urmand sa stranga semnaturi pentru candidatura. Pana acum, singurul politician din Romania care a reușit sa caștige un mandat de europarlamentar…

- Primarul comunei Brodina, Vasile Uhliuc, a anunțat ca s-a inscris in PNL Suceava și va candida din partea acestui partid pentru un nou mandat la alegerile locale de anul viitor. Vasile Uhliuc a candidat ca independent la alegerile locale de acum trei ani, el precizand ca prin decizia luata revine ...

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri seara ca principalul sau contracandidat la alegerile locale din 2024 va fi cu siguranta de la PSD, indiferent cine va fi acea persoana, deoarece aceasta formatiune politica are „un electorat stabil”. El a sustinut, intr-o emisiune la Digi…