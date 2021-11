Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR al Proiectelor Europene Cristian Ghinea afirma, marti seara, ca, la cum merg lucrurile, pare ca noua coalitie PNL-PSD va guverna mai putin decat dureaza negocierile pentru formarea sa, anunța news.ro. ”La cum merg negocierile, am asa sentimentul ca noua coalitie PSD PNL…

- Ziua de marți nu a adus nimic in plus in negocierile dintre PNL, PSD și UDMR, pentru formarea unui nou guvern. Pe de o parte, liberalii susțin ca trebuie stabilit mai intai un program de guvernare, apoi un premier, in vreme ce social – democrații avanseaza varianta primului ministru prin rotație și…

- Negocierile pentru noua Coaliție s-au reluat marți dupa amiaza, PNL, PSD și UDMR discutând asupra retușurilor la programul de guvernare. „Nu ajungem la premier daca nu avem programul de guvernare”, a declarat liderul PNL, Florin Cîțu. Daca cu o seara înainte, potrivit…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat de ce fostul vicepremier pentru Integrare, Vlad Kulminski, a cerut amanarea negocierile 5+2, de la Stockholm. „Adevarul este ca a trebuit sa ne mobilizam eforturile și in combatere pandemiei și crizei energetice, și altor lucruri. Mai puțin, din pacate,…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu a declarat, joi, la Parlament, inainte de intalnirea PNL-PSD, pentru negocierea unei majoritati parlamentare, ca PSD-ul ar trebui sa dea premierul si a mentionat ca se poate guverna in aceasta formula, daca si ”penelistii fac un efort”. Intalnirea…

- Inca un deputat PNL parasește grupul parlamentar al partidului. „Partidul Național Liberal este captiv unui grup care se comporta irațional”, spune Nicolae Giugea: „Partidul se indreapta catre un naufragiu evident și nimeni nu are curaj sa spuna nimic”. „Incepand de astazi nu mai fac parte din grupul…

- Negocierile de pace ale generalului Ciuca au inceput acum doua zile și continua in aceasta saptamana. Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a avut o convorbire cu președintele PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi politicieni au negociat o posibila susținere in Parlament, de catre PSD, a guvernului PNL – UDMR.…

- Între revocari, demisii, moțiuni de cenzura și, pe scurt, scandal în Coalițe, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, anunța ca a finalizat PNRR și subliniaza ca ”daca nu suntem complet idioți/nu redeschidem saptamâna viitoare, va fi aprobat în…