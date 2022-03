Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 martie 2022, a avut loc, in sala mare a Primariei Municipiului Pitești, premierea cuplurilor care sarbatoresc nunta de aur și nunta de diamant. Celor 53 de cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie, precum și celor 5 cupluri care aniverseaza 60 de ani de viața impreuna le-au fost oferite,…

- Reclamat de Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) la Comisia de Disciplina și Etica a FRF, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, care este și președintele Consiliului de Administrație de la FC Argeș, a scapat doar cu „avertisment”. Edilul a lansat, in decembrie, un atac furibund la adresa șefului CCA,…

- Cristian Gentea, primarul Piteștiului și totodata omul care ia deciziile importante la FC Argeș, spune ca Andrei Prepelița (36 de ani) va ramane antrenorul echipei, deși este nemulțumit de declarațiile fostului mijlocaș. La inceputul lunii februarie, imediat dupa eșecul suferit de FC Argeș impotriva…

- Se lucreaza la Bazinul Olimpic Pitești! Anul viitor, de marțișor, pregatit pentru campionatele mondiale! ”Vizita in teren pentru stabilirea ultimelor detalii in vederea emiterii autorizației de construcție pentru etapa a II-a a proiectului „Reabilitare Bazin Olimpic”! Am discutat aplicat despre pavaj,…

- Culmea fotbalului! In timp ce primarul Piteștiului se afla la Londra, presa centrala il acuza ca dupa meciul de la Craiova a intrat in vestiar și a agresat jucatorii. Etapa trecuta, FC Argeș a pierdut la Craiova cu 0-1, iar dupa meci, reacțiile nu au intarziat sa apara. Cea mai mare dezinformare insa…

- Miercuri, 12 ianuarie 2022, a fost semnat contractul pentru servicii de actualizare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Pitești, pentru perioada 2021 – 2027, din cadrul proiectului „Consolidarea capacitații administrative locale prin planificare strategica eficienta” cod SIPOCA…

- Primarul Gentea, in teren pentru rezolvarea problemelor cetațenilor. „M-am deplasat astazi in strada Schitului, la numarul 46, alaturi de reprezentanți ai Direcției Tehnice, ai Apa Canal și ADP pentru a raspunde solicitarii locatarului din imobil de a analiza și gasi o soluție tehnica unei situații…

- Peste10.000 de piteșteni au intampinat anul 2022 in Piața Primariei, alaturi de primarul Cristian Gentea, gazda spectacolului de Revelion, Mihai Morar de la Radio ZU, Mira și o mulțime de artiști printre care și piteșteanca Maria Juganaru. Trecerea in noul an a fost marcata de un minunat foc de artificii.…