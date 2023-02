Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 48, ziua 333 de razboi - Unde-i aia mica? - In mare! Saptamana 48, ziua 334 de razboi Am visat azi noapte un nume, doar numele! Doar un nume anume? Nu stiu, dar in minte mi-a ramas doar numele asta, fara niciun context: Ioan Hodean. Dupa sonoritate, parea din start ca n-avea cum sa… nu existe!…

- Parchetul European (EPPO) din Veneția (Italia) a confiscat ieri 1,6 milioane de euro, in cadrul unei anchete privind suspiciuni de frauda referitoare la dezvoltarea unor aparate mobile futuriste de tratare a apei, finanțate de UE, se arata intr-un comunicat al instituției. Ordinul de inghețare vine…

- Deși mulți ar fi spus ca nu mai exista cale de intoarcere, Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au impacat. Cei doi au mai dat o șansa relației. Indragostiții au fost dați de gol chiar de apropiații lor. Ce au marturisit sursele, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu s-au desparțit in urma cu mai bine de 8 luni, dar nu au rupt legatura și au ales chiar sa-și petreaca Revelionul impreuna. Bruneta susține ca nu s-au impacat, dar reporterii Antena Stars au aflat ce se intampla, de fapt, intre cei doi.

- Dupa ce Cristian Boureanu și Cristina Belciu au petrecut noaptea dintre ani impreuna, Laura Dinca a fost surprinsa de paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro. Se pare ca blondina iși vede liniștita de viața, in timp ce fostul politician și Cristina Belciu au o relație speciala, chiar…

- Cristian Boureanu a petrecut de Revelion alaturi de Cristina Belciu! In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta iubita a afaceristului a dezvaluit in ce relații au ramas dupa desparțire. Ce a marturisit, dar și cat de apropiați sunt chiar daca au decis sa mearga pe drumuri separate.

- Tatal Cristinei Belciu a implinit 50 de ani, iar cu ocazia zilei de naștere, fosta iubita a lui Cristian Boureanu i-a transmis un mesaj emoționant parintelui sau. Aceasta i-a mulțumit pentru felul in care a crescut-o, pentru ca i-a fost alaturi in momentele dificile și, de fiecare data a ajutat-o sa…