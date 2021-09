Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, in conferinta de presa in care a fost prezentat, ca ii va fi mult mai greu decat in primul sau mandat la formatia ardeleana.

- Cand scriu randurile de fața, tambalaul de la Cluj s-a incheiat. Inca de sambata noapte, Șumudica a ajuns la București, iar CFR negociaza cu Dan Petrescu preluarea echipei. Cu alte cuvinte, Neluțu Varga și-a incordat mușchii și nu s-a lasat pana n-a demis antrenorul. Nemulțumit de rezultatele din cupele…

- Chiar daca a anunțat ca este înca antrenor al echipei CFR Cluj, Marius Șumudica a ajuns la un acord cu finanțatorul Neluțu Varga și va semna rezilierea contractului.Potrivit gsp.ro, Marius Șumudica are o clauza de reziliere clara și va primi despagubiri de aproximativ 300.000 de euro. În…

- Deși derby-ul cu FCSB bate la ușa, situația de la CFR Cluj a ramas la fel de tensionata ca in ultimele doua zile. Marius Șumudica e pe „faraș”, dar patronul Neluțu Varga nu-l poate concedia fara sa-i plateasca despagubiri. Cea mai mare enigma a zilei este daca Șumudica va mai fi sau nu pe banca CFR-ului…

- Dupa meciul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, Neluțu Varga, patronul campioanei Romaniei, a decis sa il demita pe antrenorul Marius Șumudica, odata cu intregul sau staff. Patronul CFR-ului și-a facut dorința cunoscuta public, dar contractul intre cele doua parți nu a fost inca reziliat.…

- CFR Cluj a parasit Europa League, dupa 1-6 in dubla manșa cu Steaua Roșie Belgrad, și va juca in grupele Conference League. Eliminarea campioanei Romaniei din Europa League nu a ramas fara urmari. Patronul echipei CFR Cluj, Neluțu Varga, a taiat in carne vie. Antrenorul Marius Șumudica, președintele…

- ​CFR Cluj nu a reușit sa se califice în grupele Europa League, iar înfrângerile cu Steaua Roșie Belgrad au cântarit decisiv în demiterea lui Marius Șumudica. Informația a fost confirmata de Neluțu Varga, patronul campioanei din Liga 1.Decizia patronului de la CFR…

- Dan Petrescu, dorit de o super echipa din Romania. „Bursucul” s-ar putea intoarce in Liga 1. Dupa ce s-a desparțit de Kayserispor, din Turcia, in februarie, antrenorul de 53 de ani și-a luat o lunga pauza. In ultima vreme, s-a vorbit despre interesul unor formații din Rusia pentru fostul tehnician de…