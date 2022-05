Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a ajuns, luni, la cel mai scazut nivel din ianuarie, in condițiile in care piețele bursiere in scadere au continuat sa afecteze criptomonedele, care se tranzacționeaza in prezent in linie cu așa-numitele active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice, scrie Reuters. Fii la curent…

- Piața criptomonedelor a avut o alta saptamana fluctuanta, Ethereum scazand sub 3.000 de dolari, iar Bitcoin atingand un minim pe mai multe luni de 37.700 de dolari. Acțiunile au suferit, de asemenea, o vanzare brusca, in mare parte din cauza ingrijorarii investitorilor cu privire la o potențiala…

- Bitcoin si-a extins pierderile din aceasta luna in tranzactiile de luni, investitorii renuntand la activele de risc, pe fondul unei perspective mai pesimiste de inasprire a politicii Rezervei Federale (Fed), informeaza Ziarul financiar. Cea mai mare criptomoneda a scazut cu pana la 3,2%, la 38.236…

- Un județ in plina dezvoltare, fruntaș in multe domenii, dar care trebuie sa se mențina pe un trend ascendent, este concluzia unui raport prezentat miercuri de Consiliul Județean Timiș, fiind luați in considerare și anii pandemici.

- Transferurile internationale de arme grele au scazut usor per ansamblu intre perioadele 2012-2016 si 2017-2021, indica un raport publicat luni de Institutul international de cercetare pentru pace de la Stockholm (SIPRI), dar continuarea sau cresterea importurilor de arme, inclusiv in Europa, a contribuit…

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca renunta la emisiunea de obligatiuni guvernamentale OFZ programata marti, in incercarea de a facilita stabilizarea pietei. Piețele bursiere rusești s-au prabusit, iar rubla a atins cel mai scazut nivel din ultimele peste trei saptamani.

- Dupa doi ani in care vanzarile de mașini noi au scazut dramatic la nivel european, din cauza pandemiei de coronavirus și a crizei de semiconductori, ACEA estimeaza ca numarul vanzarilor va crește in acest an. Astfel, potrivit prognozelor, vanzarile in Europa vor crește cu 7.9% fața de 2021. Anul trecut,…