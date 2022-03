Constantin Birsan este unul dintre cei mai apreciați criminaliști pe care i-a avut IPJ Iași. Polițistul a activat in cadrul Serviciului Criminalistic din 1990 pana in decembrie 2016, cand și-a incheiat activitatea profesionala. Acesta a vazut in tot acest timp cazuri extrem de grave, asasinate, violuri pe care a reușit sa le soluționeze impreuna cu colegii sai chiar tehnica criminalistica de atunci era precara. Constantin Birsan spune ca „succesul s-a datorat deseori calitatilor umane ale specialistilor, ale criminaliștilor”. „Mi-am desfasurat activitatea de criminalist intre cele sapte coline…