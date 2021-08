Stiri pe aceeasi tema

- Matei Strugurel este primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Miercuri, Curtea de Apel Ploiești a respins apelul intentat intentat de acesta, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare, data de Judecatoria Buzau, ramane definitiva.

- O tanara din Oradea a fost condamnata in prima instanța la un an și doua luni de inchisoare pentru ca a lovit un polițist cu piciorul sub centura. Totul a inceput dupa ce fata impreuna cu logodnicul ei au pornit un scandal cu oamenii legii. Polițistul care i-a oprit pentru ca aveau viteza prea mare…

- Decizia in acest caz a fost data de Curtea de Apel Timisoara. Vorbim despre un dosar deschis in noaptea de 7 spre 8 martie 2019 cand, in urma unui control de rutina, polițistul a oprit in trafic mașina omului de afacerci sirian. La o simpla verificare a acetelor, politistul a observat ca inspectia tehnica…

- „Monstrul din parc” si-a aflat sentinta. Pedepsele primite de barbatul care a batut doi intr-un parc din Hunedoara: unul era chiar fiul sau Tanarul care a lovit doi copii intr-un parc din Hunedoara, la inceputul anului, si-a aflat sentinta. Alexandru Cobzaru, supranumit si „monstrul din parc” dupa…

- Politistii din Campulung Muscel, județul Argeș, l-au ridicat la inceputul saptamanii pe Ion Vasile Boceanu, 45 de ani, un interlop din cunoscutul clan Boceanu, condamnat definitiv intr-un dosar de tulburarea ordinii si linistii publice. „Cercel”, care are de ispașit o pedeapsa de un an și patru luni,…

- Curtea de Apel Constanta a decis arestarea provizorie in vederea predarii, a unui barbatul din judetul Constanta Cristian V. pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare emis de Parchetul General de pe langa Tribunalul din Perugia ndash; Italia. Potrivit datelor oficiale, cel in cauza…

- Magistratii au apreciat ca, in raport de situatia de fapt expusa, de probele administrate in cauza si concluzia expertilor, intreaga culpa in producerea accidentului de circulatie in urma caruia a decedat victima apartine unui singur inculpat.Curtea de Apel Constanta s a pronuntat definitiv in dosarul…

- Curtea de Apel București l-a achitat, definitiv, pe fostul primar al comunei ilfovene Jilava, Adrian Mladin, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita și condamnat, in prima instanța de Tribunalul București, la o pedeapsa cu inchisoarea de 8 ani. In martie 2019, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat…