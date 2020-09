Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi furat un costum sportiv, o pereche de adidași și o geanta sport dintr-un magazin din Chișinau, iar acum risca sa petreaca pana la 4 ani dupa gratii. Este vorba despre un locuitor din Chișinau, in varsta de 37 de ani, reținut de Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție…

- Un barbat in varsta de 63 de ani, locuitor a capitalei, a fost reținut de catre ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Botanica cu suportul angajaților BPDS „Fulger”, pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcție de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unei tentative…

- Un adolescent de 17 ani, locuitor a capitalei, anterior cercetat pentru infracțiuni analogice, a fost reținut de catre ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, fiind suspectat de furtul a patru biciclete.

- Autoritațile au aplicat, in weekend, in Capitala peste 2.300 de amenzi in valoare de peste 1,1 milioane de lei pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea epidemiei de COVID-19.Citește și: Scenariu: Reintrare in stare de urgența pe 1-3 august (studiu) Potrivit Poliției…

- Un barbat de 32 de ani, originar din Capitala, a fost identificat și reținut pentru comiterea unui omor, la data de 3 iulie, anul curent. Reținerea acestuia a fost posibila datorita implicarii ofițerilor de investigație și ai celor de urmarire penala ai Inspectoratului de Poliție Buiucani, in conlucrare…

- Un grup de șapte indivizi originari din raionul Drochia, cu varstele cuprinse intre 17 și 41 de ani, au pus in aplicare o schema de introducere a drogurilor pe teritoriul unui penitenciar. Aceștia au fost identificați și reținuți, in rezultatul colaborarii și muncii comune a ofițerilor de investigație…

- Un grup de șapte indivizi originari din raionul Drochia, cu varstele cuprinse intre 17 și 41 de ani, au pus in aplicare o schema de introducere a drogurilor pe teritoriul unui penitenciar. Aceștia au fost identificați și reținuți, in rezultatul colaborarii și muncii comune a ofițerilor de investigație…

- Conflict cu final tragic. Un tanar de 33 de ani a fost ucis cu sange rece de un vecin. Crima a avut loc aseara, in jurul orei 23:30, in curtea unui bloc de pe strada Trandafirilor din Capitala.