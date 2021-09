Crimă sau accident? Celebră pe Instagram, dispărută fără urmă (VIDEO) Cazul tinerei Gabby Petito, in varsta de 22 de ani, celebra pe Instagram, a devenit deja de notorietate. Povestea ei, departe de a fi una idilica, continua sa aiba ițele din ce in ce mai incalcite. Videoclipul dinainte de tragedie pare halucinant acum. Gabby a fost data disparuta la jumatatea lunii septembrie. Ea plecase intr-o calatorie prin SUA alaturi de logodnicul ei. Cei doi plecasera intr-o calatorie cu rulota prin SUA in luna iulie, documentand aventurile lor pe rețelele sociale. Dupa un timp familia a alertat autoritațile americane dupa ce barbatul s-a intors acasa singur. Dupa cateva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Trupul a fost descoperit in Parcul Național Wyoming.FBI a anunțat ca medicii legiști inca nu au confirmat 100% ca ramasițele umane ii aparțin tinerei, dar acestea se potrivesc descrierii facute de familie.Tanara bloggerița, in varsta de 22 de ani, plecase alaturi de logodnicul ei, Brian Laundrie (23…

- Gabby Petito, in varsta de 22 de ani, celebra pe Instagram, a fost data disparuta la jumatatea lunii septembrie. Ea plecase intr-o calatorie prin SUA alaturi de logodnicul ei, iar familia a alertat autoritațile americane dupa ce barbatul s-a intors acasa singur. Dupa cateva zile, a disparut și el, iar…

