Crimă ecologică fără precedent în Europa. Pădurile românești Zilnic, apar din ora-n ora pe rețelele de socializare imagini ale ravagiilor provocate de taieri masive de lemn ce au loc in toate padurile din Romania, inclusiv in padurile primare, ultimele din Europa. Defrișari fara precedent in istoria țarii, de vreme ce nici macar sovieticii care au ocupat Romania intre 1945-1962 n-au acționat cu o brutalitate atat de sistematica. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

