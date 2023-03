Crește valoarea tichetelor culturale. Cine poate beneficia de ele și în ce condiții Guvernul a decis marirea valorii tichetelor culturale, masura urmand a fi aplicata pentru primele opt luni ale acestui an. Masura vizeaza angajații care pot primi abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, targuri și expoziții, dar pot cheltui banii și pentru carți, manuale școlare, albume muzicale sau filme. Un Ordin comun al ministerelor Finanțelor și Culturii a stabilit ca valoarea sumei care se acorda lunar sau ocazional, sub forma de tichete culturale, este de maximum 200 de lei/luna, respectiv de maximum 400 de lei/ eveniment. Valoarea nominala se aplica pentru primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

