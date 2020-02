Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Trei persoane au decedat, marti, de coronavirus in Italia, astfel ca bilantul epidemiei a ajuns la zece morti, anunta autoritatile italiene, citate de postul RaiNews si de publicatia La Repubblica.Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti…

- Inca un om a murit in Italia din cauza virusului Covid-19, astfel incat numarul celor decedati a ajuns la cinci. In toate cazurile e vorba de persoane in varsta care aveau si alte probleme medicale. Totodata, virusul continua sa se extinda cu repeziciune in peninsula Apenina.

- Un barbat de 84 de ani internat intr-un spital din Bergamo a murit din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile italiene, potrivit La Repubblica. Duminica, in Italia au fost inregistrate primele trei decese provocate de virusul gripal.

- Au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu noul coronavirus in Italia, a anuntat, astazi, seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli, relateaza AFP. Borrelli a amintit ca epidemia a facut deja doi...

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns in Italia la 76. Premierul Giuseppe Conte a anunțat masuri dure: carantina in mai multe localitați, suspendarea activitaților sportive, a meciurilor și a excursiilor.Potrivit „Corriere della sera”, sambata numarul persoanelor infectate a…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus in China a ajuns la 1.775, iar numarul persoanelor infectate a depasit 71.000, transmite CNN. SUA si-a evacuat cetatenii de pe nava de croaziera Diamond Princess, iar alte tari se pregatesc si ele sa-si evacueze cetatenii de pe nava, scrie Mediafax.Un…