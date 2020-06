Numar record de pacienți cu COVID-19 confirmați in 24 de ore in Buzau. Conform datelor DSP Buzau, au mai fost confirmate 32 cazuri de infectare cu coronavirus. Cinci dintre bolnavi sunt angajați ai Spitalului Județean, alți 26 provenind din randul pacienților internați in cea mai mare unitate medicala din județ. Duminica, au fost confirmate 32 cazuri de infectare cu coronavirus. Pacienții au fost internați la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, cu excepția a doua cazuri. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. In județul Buzau au fost confirmate pana duminica un numar de 308 cazuri de imbolnavire,…