Crește interesul românilor pentru croazierele pe Dunăre, care aduc în România 40.000 de turiști Daca pana acum croazierele pe Dunare ii atrageau doar pe turiștii occidentali, se pare ca și romanii au inceput sa fie atrași de croaziere. Numarul romanilor care in 2022 au preferat sa isi petreaca vacantele calatorind pe Dunare a fost cu 20% mai mare decat in 2021. Croazierele pe sectorul romanesc al Dunare, catre Delta, au luat amploare dupa anul 2001, cand croazierele de la Viena pana in Delta Dunarii, la Sulina sau Sfantu Gheorghe, au inceput sa atraga din ce in ce mai mulți turiști din Austria, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Belgia sau Olanda. In cei peste 20 de ani, numarul turiștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

