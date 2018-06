Stiri pe aceeasi tema

- Romania intenționeaza sa iși sporesca producția de gaze naturale, in urmatorii trei ani, pana la 10 milioane tone echivalent petrol (tep) in 2021, in timp ce importurile vor scadea la 900.000 tep in 2018 si se vor mentine constante pana in 2021, arata Prognoza echilibrului energetic publicata recent…

- Rusia isi creste cantitatile de petrol exportate catre China, riscand sa lase in acest fel Europa fara titei, miscare ce va impinge continentul sa apeleze la importuri de amestecuri de petrol din Orientul Mijlociu, relateaza Bloomberg.

- Riscul de a face o afectiune cardiovasculara creste dupa varsta de 40 de ani la barbati si dupa 50 la femei. Insa daca o persoana are o ruda de gradul 1 cu o astfel de afectiune, pericolul creste chiar dupa varsta de 20 de ani, scrie realitatea.net.

- ADIENT TRIM Ploiesti anunta continuarea programului Start Your Career (SYC) la nivel local. Prin intermediul acestuia, studentii prahoveni sunt invitati sa aplice pentru un internship in diferite departamente ale companiei, pe parcursul caruia vor dobandi noi cunostinte si o experienta practica extrem…

- Senatorul PSD Liviu Pop propune, intr-o initiativa legislativa, majorarea cu 20% fata de luna februarie 2018 a salariilor personalului nedidactic din invatamantul preunivesitar, mentionand ca, astfel, se elimina o discriminare a acestei categorii de personal.

- In sedinta de astazi a Guvernului se va propune aprobarea regulamentului sporurilor pentru angajatii din sistemul medical. Principala nemultumire este legata de plafonarea sporurilor la 30%. Ministrul Sanatatii spune ca salariile medicilor vor creste.

- Taxa de depunere a cererii pentru pasaportul SUA va creste de la 25 la 35 de dolari pentru formularele DS-11, incepand cu 2 aprilie, anunta Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, intr-un comunicat de...