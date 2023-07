Cremă de avocado cu brânză Ingrediente: 1 avocado (150 g fara sambure), 150 g branza de vaci, 1 lingura zeama de lamaie, coaja rasa de lamaie, 1-2 caței de usturoi, sare, piper, fulgi de ardei iute sau sos iute Tabasco Mod de preparare: Avocado se taie in doua și se scoate samburele. Se scoate pulpa si se taie cubulețe marunte. Se stropește cu zeama de lamaie proaspat stoarsa. Se baga la blender si se tranforma in pasta. Pasta se condimenteaza cu sare, piper și 1-2 caței de usturoi zdrobiți și fulgi de ardei iute sau cațiva stropi de sos Tabasco, precum și puțina coaja rasa de lamaie. Se adauga și branza. Aceasta trebuie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

