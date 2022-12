Creierul uman este atât de moale, încât se prăbușește sub propria greutate Sa incerci sa ții in mana un creier uman care nu a fost conservat in formol este ca și cum ai incerca sa apuci un obiect cu o consistența gelatinoasa. Cercetatorii au calculat intr-un studiu fragilitatea creierului uman și au descoperit ca acesta este, intr-adevar, foarte fragil, informeaza descopera.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

