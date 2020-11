Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Cummings, unul din cei mai influenti consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, va demisiona pana la sfarsitul anului, a afirmat ministrul transporturilor, Grant Shapps, la televiziunea Sky, preluata vineri de Reuters. Potrivit lui Shapps, Cummings nu intentiona sa ramana in functie mai…

- Dominic Cummings, unul din cei mai influenti consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, va demisiona pana la sfarsitul anului, a afirmat ministrul transporturilor, Grant Shapps, la televiziunea Sky, preluata vineri de Reuters, potrivit AGERPRES.Potrivit lui Shapps, Cummings nu intentiona…

- UPDATE! Consilierul județean Cristian Turcu, condamnat in 2010 pentru trafic de minore și reabilitat in 2016, s-a razgandit. Acesta a anunțat ca nu intenționeaza sa demisioneze in ciuda sfaturilor date de Dumitru Buzatu și Dan Marian de a face un pas in spate. Ramane de urmarit daca voința lui Turcu…

- Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Lee Cain, a demisionat din functia de director de comunicare al executivului britanic si isi va parasi postul la sfarsitul acestui an, a informat miercuri seara BBC, preluat de dpa. In scrisoarea sa de demisie citata de BBC, Lee…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia, dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anticoronavirus din tara sa natala, participand la un dineu de gala, scrie hotnews . „Mi-am prezentat miercuri seara demisia din functia de comisar european…