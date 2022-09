Rabdare si tutun, la textul asta, serios. Nu, mai bine fara tutun! Doar rabdare si abduranta la citit. Of, ce de griji, cum zice olteanul, mai avuram zilele astea! Cate dureri de cap ne-au zburatacit fruntile! Da, si cate probleme care asteptau sa fie rezolvate am mai avut! Cum s-au mai napustit toate asupra-ne, de nu mai stiam, ca buni crestini ce suntem, la ce icoane sa ne mai inchinam si la ce sfinti sa ne mai rugam pentru remedierea tuturor acestor impedimente… Ei, da’ acuma am terminat cu ele. Pai, uite… Doamna Ana Maria Prodan s-a infoiat cu fostul, Laurențiu Reghecampf, de ajunse, bietul,…