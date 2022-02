Stiri pe aceeasi tema

- In seara de 14 februarie, in consiliul de la „Survivor Romania”, Emil Rengle l-a propus spre eliminare pe CRBL. Dansatorul spune ca vrea sa ii ofere o lecție artistului, dar și ca acesta e recalcitrant, plus ca nu mai aduce puncte echipei. CRBL s-a aparat. Emil Rengle a caștigat colanul de imunitate…

- Victorie pentru Razboinici. Concurenții din echipa albastra au caștigat jocul de comunicare și au primit cadou o fotografie cu oamenii dragi de acasa, familie sau prieteni. Prezentatorul Daniel Pavel a spus cine este Razboinicul ce parasește competiția din Republica Dominicana. Cine a fost eliminat…

- Fostul fotbalist Robert Nita, din echipa Faimosilor de la „Survivor Romania", a fost eliminat din competitie. Cea de-a noua editie a show-ului difuzat de Pro TV a fost, marti seara, lider de audienta. Dupa ce in primele doua zile, Faimosii si Razboinicii si-au impartit victoriile, marti seara a venit…

- Robert Nița a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022. Fostul fotbalist a fost votat sa paraseasca Republica Dominicana. Concurentul din echipa Faimoșilor avea și probleme de sanatate in urma unei accidentari suferite pe traseu. Cea de-a treia saptamana a show-ului fenomen „Survivor Romania” a ajuns…

- Faimosii au mai pierdut un membru in urma consiliului de eliminare care a avut loc la finalul editiei difuzate marti seara la PRO TV. Cei trei care au fost propusi spre eliminare au fost TJ Miles, Robert Nita si Radu Itu.

- Jador și Zanni au facut parte din aceeași echipa la „Survivor Romania” 2021 și au avut multe momente in care au intrat in conflicte. Invitat „La Maruța”, caștigatorul show-ului a avut de raspuns la mai multe intrebari in cadrul rubricii „Spui tot sau iți ia gura foc”. Printre acestea, el a fost provocat…

- „Survivor Romania” s-a mutat la Pro TV, dupa doua sezone la Kanal D . Emisiunea va incepe in curand, deja s-a aflat și cine sunt primii concurenți care vor participa, echipa faimoșilor e completa. Fanatik transmite acum și ca Zanni, caștigatorul sezonului trecut, va face parte din „Survivor Romania”…