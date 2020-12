Cravata afectează vederea In SUA, cercetatorii au descoperit ca cravata strins legata la git poate afecta grav vederea barbaților, potrivit TSN. Cercetarile indelungate ale oamenilor de știința americani au aratat ca 70% dintre cazurile de deficiențe de vedere la barbați sint legate de gulerul și cravata strins legata. Dupa cum s-a dovedit, aceste elemente din garderoba barbaților influențeaza negativ tensiunea arteriala. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Drama a avut loc vineri, 18 decembrie. In urma unui apel la 112, Politia a intervenit pentru ca „pe spatiul verde al unui bloc din sectorul 6 se afla decedat un barbat". „La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Omoruri. Trupul, care prezenta leziuni specifice caderii de la inaltime,…

- Polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au continuat cercetarile privind fapte de taiere ilegala de arbori in legatura cu care s-au sesizat la data de 11 noiembrie 2020, cand, cu ocazia unor controale efectuate in teren, au fost gasiți 422 de pomi de Craciun abandonați. In urma investigațiilor efectuate,…

- Salariile lunare au scazut sau au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), persoanele cele mai afectate fiind femeile si cele cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala a Muncii (OIM), transmite…

- In urma cu puțin timp, o femeie și nepotul ei de 6 ani au fost loviți de o mașina. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Poșta Veche. Cei doi au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in apropiere de Poșta Veche. Din primele informații rezulta ca victime sunt o…

- La data de 19 noiembrie 2020, in jurul orei 00.45, polițiștii de siguranța publica din Cugir l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Victoriei din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- O aplicație care iși propune sa traduca mieunatul pisicilor a fost realizata de un fost inginer din cadrul Amazon Alexa, anunța BBC, citata de digi24 . MeowTalk inregistreaza sunetul și apoi incearca sa-i identifice semnificația. Proprietarul pisicii poate ajuta, de asemenea, la imbunatațirea traducerii,…

- In urma ședinței convocate la ora 13.00 privind incendiul de la Spitalul Piatra Neamț, la sediul MAI, de catre Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, s-au decis urmatoarele: – trimiterea la fața locului a Directorului Institutului Național de Criminalistica, comisarul șef de poliție Romica…

- Potrivit explicatiilor psihologilor, comportamentul barbaților la locul de munca este strins legat de comportamentul lor in viața personala. Barbații care au probleme la locul de munca au mult mai multe șanse sa-si insele sotiile. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știința, transmite Proceedings…