Craiovean drogat şi fără permis, urmărit de poliţişti Un craiovean de 22 de ani este acuzat de conducere fara permis si sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dupa ce s-a urcat la volan si a fugit de politisti. Tanarul a fost prins dupa ce a fost urmarit pe mai multe strazi din cartierul 1 Mai. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc sambata seara. Soferul conducea pe strada Dr. Ion Cantacuzino din Craiova cand politistii i-au fasut semn sa traga pe dreapta. „In seara zilei de 11 februarie, ora 21.15, polițiști din cadrul Secție 2 Poliție Craiova au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce circula pe strada Dr. Ion… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire printre blocuri la Craiova. Un tanar de 22 de ani din Craiova i-a pus aseara pe jar pe polițiști. Conducea un autoturism prin cartierul 1 Mai, cand a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție. Șoferul nu a oprit la semnal și a incercat sa scape. A fost urmarit pe mai multe strazi din cartier…

- El a ramas fara permis de conducere pentru 60 de zile si a primit doua amenzi in valoare totala de peste 9.600 de lei dupa ce a devenit agresiv cu politistii care l-au legitimat, intrand peste acestia in autoutilitara Politiei pentru a-si recupera permisul de conducere si talonul masinii.Politistii…

- Eveniment Un tanar din Alexandria, drogat și fara permis, depistat de polițiștii rutieri ianuarie 13, 2023 10:35 Joi, 12 ianuarie, ora 14.55, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un tanar, in varsta de 18 de ani, din municipiul Alexandria, in timp ce conducea un autoturism…

- Un tanar de 23 de ani a fost urmarit patru kilometri dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor și s-a oprit cu masina intr-un copac. Șoferul avea o alcoolemie de ,33 mg/ l alcool pur in aerul expirat si nu detinea permis, relateaza agenția News.ro , citand informații ale poliției județene.…

- Un tanar de 23 de ani a fost urmarit patru kilometri dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor doljeni, el oprindu-se cu masina intr-un copac. Oamenii legii au stabilit ca soferul avea o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur in aerul expirat si nu detinea permis de conducere. Inspectoratul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Strehaia au depistat, vineri, in trafic,un barbat de 30 de ani, in trafic, in timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza, dupa ce a consumat substanțe psihoactive. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Luna, la volan, deși nu deținea permis de conducere. Acesta a fost oprit ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 14:35, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei din Turda.…