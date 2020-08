Craiova, mereu răscolită de vânt şi ploi Nici o ploaie fara inundatii, nici o vijelie fara copaci smulsi si fara masini avariate, asa este in Craiova. De fiecare data cand ploua pasajul de sub podul din Bariera Valcii se transforma in zona lacustra. Canalizarea refuleaza pe unele strazi, inundandu-le. Arborii ajung pe carosabil, doborati de vant si mult mai grav distrug in cadere autoturismele parcate in zona. Sunt „secvente” care fac deliciul unor postari pe retelele de socializare, dar care arata si nepasarea autoritatilor locale. Pasaj Bariera Valcii/foto: Laurențiu Iordache/ Facebook- Ești din Craiova daca… Ploaia si vantul care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

