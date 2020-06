Craiova: Maratonul păpușilor în lumea poveștilor continuă în aer liber Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova ocupa și week-end-urile lunii lui Cuptor cu spectacole pe esplanada instituției și la Teatrul de vara din Parcul Nicolae Romanescu. Noi aventuri cu personaje simpatice ii așteapta pe cei mici in zilele de sambata și duminica, pana la finalul lunii iulie, in cadrul Stagiunii estivale 2020. Sambata, 04 iulie, de la ora 18:00, ne bucuram de Invitație la joaca, pe esplanada Teatrului Colibri, iar duminica, 05 iulie 2020, la ora 11:00,bucuroși o luam Razna prin povești in Parcul Romanescu, la Teatrul de Vara. Urmatoarele spectacole programate sunt: Șoricelul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

