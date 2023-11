Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Baia Mare a anunțat ca a sosit bradul de Craciun in centrul vechi al Baii Mari. Am avut un live pe facebook despre acest eveniment. Nu ni s-a spus daca e cel mai mare brad (sau molid) de Craciun din Romania. Dar știm ca vom avea brad de Craciun in fața Cinematografului Minerul, cinematograf…

- Aflat la o dubla premiera naționala, la prima traducere in limba romana și la prima reprezentație a textului in Romania, Ceilalți / Inni Ludzie de Dorota Maslowska este un poem epic in versuri rap, o simfonie a mediului urban și a oamenilor care il populeaza. Constant schimband focusul și punctele de…

- Facultatea de Economie și Drept, UMFST G.E. Palade Targu Mureș, și Serviciul de Probațiune Mureș organizeaza mainei, 31 octombrie 2023, ora 10:00, in sala C26 (str. Livezeni, nr. 69), evenimentul intitulat „Istoria și funcțiile probațiunii in Romania". Invitații evenimentului sunt Ovidiu Savu, Monica…

- Degringolada din Romania a oferit posibilitatea oricui sa devina polițist peste noapte! Fara școlarizare, fara stres, fara diplome și studii, doar cu puțina voința! Insa ce constatam in Baia Mare depașește și acest prag! Astazi a avut loc parada de Inchidere a Sezonului Moto 2023, organizata de Nord…

- Apreciata soprana Tina Munteanu și tanarul tenor Christian Christoff vor fi prezenți, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, pe 22 decembrie, de la ora 19:00, in concertul „Craciun Vienez", alaturi de „Wiener Weihnachten Orchestra" și dirijorul Miran ...

- Miercuri, 13 septembrie, intre orele 9.00 si 12.00, circulatia rutiera va fi restrictionata pe strada Vasile Lucaciu, intre strazile Oltului și Electrolizei. Fiind Ziua Pompierilor din Romania și a implinirii a 175 ani de la batalia de pe Dealul Spirii, ISU Maramureș organizeaza in zona respectiva o…

- Cea mai mare gara din Romania urmeaza sa fie mordernizata de doua firme – una din Maramures care detine un complex turistic si una din Bucuresti cu un singur angajat. Investiția, realizata prin fonduri nerambursabile ale Programului Operational Transport (POT), in valoare de 419,8 milioane de lei, va…

- Romania este reprezentata de 6 sportivi la puternicul turneu de tenis de masa de la Olomouc, din Cehia, din cadrul circuitului WTT Feeder. Printre aceștia se numara și targumureșeanul Szocs Hunor (foto), care, la simplu, a ratat accederea pe tabloul principal, fiind invins, miercuri, in turul secund…