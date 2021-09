Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intre orele 9.00 si 12.00, se va intrerupe furnizarea apei in comuna Șag pentru execuția unui by-pass intre stația de tratare și stația de pompare, iar intre orele 8.00 si 16.00 se va sista livrarea apei in Balinț și Targoviște pentru spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție.…

- Joi se vor spala rețelele de distribuție din Balinț și Targoviște. Se va intrerupe apa pe durata lucrarilor. Se va sista apa și in Șag, pentru execuția unui by-pass intre stația de tratare și stația de pompare.

- Miercuri seara, de la ora 23 și pana joi, ora 10, Aquatim executa lucrari la intersecția strazilor Aristide Demetriade și Enric Baader. Apa va fi intrerupta pe mai multe strazi din Timișoara. Tot miercuri sunt programate lucrari și in Faget, iar presiunea apei va fi scazuta.

- Din cauza lucrarilor planificate la rețeaua primara - magistrala II, consumatorii oradeni alimentați in 13 puncte termice din municipiu vor ramane de saptamana viitoare, timp de cateva zile, fara apa calda.

- In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului de retehnologizare a sistemului de termoficare, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde, timp de doua zile, la mai multe puncte termice. Astfel, din 26 iulie, ora 00 și pana la ora 23, va fi intrerupta furnizarea apei calde la PT 55,…

- In momentul repornirii Complexului Constanta Nord, care poate asigura tot necesarul de apa, consumatorii afectati vor avea apa la parametri optimi in jurul orei 12.00, inclusiv cei de la etajele superioare ale blocurilor si hotelurilor.La ora 10.35, la Complexul Constanta Nord a revenit tensiunea.Imediat…

- Se anunța intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in Pitești – 12 și 16 iulie 2021. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, in Pitești, in zilele de 12 și 16 iulie, astfel: • 12.07.2021, in intervalul…

- Avarie RAJA pe strada Zefirului din municipiul Constanta.RAJA S.A. Constanta va sista furnizarea apei potabile miercuri ndash; 23 iunie 2021, in intervalul orar 08.00 ndash; 22.00, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de distributie apa, cu diametrul de 600 mm, de…