- Un grup de indivizi se plimba prin țara și le promit cabane ca-n povești celor care vor sa se relaxeze in mijlocul naturii. Au ajuns și in Bistrița-Nasaud, unde au luat avansuri consistente și și-au lasat clienții cu ochi-n soare. Despre „țeapa cabana” mass-media naționala a inceput sa scrie inca de…

- Bianca Bazaliu, una dintre surprizele placute de la Campionatul European de handbal 2022, a ales sa semneze in continuare cu gruparea din Bistrița-Nasaud. Interul stanga ramane la CS Gloria 2018. Considerata de mulți ca fiind o handbalista de succes pe scena mare handbalistica, Bianca Bazaliu, cu un…

- Efectul Gloria, un fenomen foarte rar, a fost surprins pe creasta Munților Rodnei, iar mai multe imagini spectaculoase au fost publicate de Romsilva, pe Facebook. Efectul Gloria a fost surprins de inginerul Romsilva Geo Moldovan in Parcul Național Munții Rodnei, al doilea parc național din țara ca suprafața,…

- Imagini care-ți taie rasuflarea au fost surprinse de Ioan Muntean. Un film de un minut, cu un zbor printre nori deasupra Munților Rodnei te deconecteaza de cotidian… Pasionații de drumeții și cei care au grija de Parcurile Naționale posteaza in online imagini care-ți taie rasuflarea. Zilele trecute,…

- „O carte pe banca” sau cum sa dai din ce ai. O profesoara din Bistrița a inceput o mișcare de incurajare a cititului aparte. Lasa carțile pe o banca, iar ele sigur vor ajunge la cineva. Alina Gimbuța este profesor la Liceul cu Program Sportiv din Bistrița, iar in trecut a fost profesor pentru elevii…

- Vali Bodea, cunoscut luptator de kickboxing din județul Bistrița-Nasaud organizeaza o noua gala in Cetatea Rodnei pentru amatori și categoria semi-pro. A ajuns a a 11-a ediție. Evenimentul are loc pe data de 5 noiembrie, iar pana in acel moment se fac inscrieri pentru ambele categorii. Pentru semi-profesoniști,…

- Autoritațile locale impreuna cu elevii unei școli din Singeorz-Bai au facut o drumeție prin Munții Rodnei și au trasat un traseu montan destinat bicicletelor. Sportul pe doua roți a caștigat popularitate in randul tuturor segmentelor de varsta. Pentru iubitorii de munte și adrenalina, dar și de sport,…