- Sala aproape goala, afișe cu cei doi candidați, sticle goale - este imaginea de la Romexpo înainte de anunțarea rezultatului Congresului PNL în care se decide cine va conduce mai departe partidul - Ludovic Orban sau Florin Cîțu.Votul a început la ora 15.30, la capatul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor „deplange paralizia instituțiilor statului in fața unei acțiuni evidente de dare de mita a candidatului la șefia PNL, Florin Cițu, și atrage atenția asupra incalcarii Constituției de catre Klaus Iohannis, prin susținerea unui om politic la președinția unui partid”.…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu poate sa fie partizan intr-o competiție dintr-un partid. Intrebat la Digi24, despre declarațiile președintelui Klaus Iohannis de susținere a lui Florin Cițu la alegerile din PNL, Ludovic Orban a spus: „Presedintele Romaniei nu poate…

- Biroul Politic National al Partidului National Liberal a adoptat sambata, 18 septembrie, la popunerea lui Rares Bogdan, o rezolutie prin care invita USR PLUS la un „dialog direct, nemijlocit, fara preconditii inacceptabile” pentru a reface majoritatea parlamentara creata in decembrie 2020. In documentul…

- Rareș Bogdan a declarat ca liberalii ”sunt șocați de iresponsabilitatea” membrilor USRPLUS care și-au anunțat demisiile luni seara și a subliniat ca nu vor renunța la Florin Cițu ”ca sa fie foarte clar”. Prim-vicepreședintele PNL a spus ca spera ca liderii USRPLUS sa ajunga la o ințelegere cu președintele…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat asigurari, marți , la Vila Lac, dupa o ședința informala a liberalilor care il susțin pe premierul Florin Cițu pentru șefia PNL, ca șeful Guvernului nu va fi schimbat. „Ii asigur pe toti ca si Barna si Ciolos sunt oameni responsabili si vor sa mearga…

- Analistul politic Cozmin Gușa considera ca zilele de pușcarie efectuate de Florin Cițu in SUA constituie o știre de tip ”Lebada Neagra”, iar actualul premier este aproape scos din joc. Tocmai de aceea, Gușa susține ca exista posibilitatea sa apara un al treilea candidat la șefia PNL, iar mare favorit…

- Marius Pieleanu, sociologul care conduce institutul de sondare Avangarde, a prezentat duminica, la Antena3, topul increderii in personalitațile publice din Romania, Alexandru Rafila aflandu-se pe primul loc cu 31%, urmat de Klaus Iohannis cu același procentaj. „Rafila este pe un trend crescator…