- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca, la moment se atesta un trafic sporit de camioane cu marfa in posturile vamale situate pe frontiera moldo-romana, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- La aceasta ora, in PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova se atesta un flux majorat de mașini. Restul punctelor de trecere a frontierei de stat activeaza in regim normal, informeaza Inspectoratul General al Poliției de Frontiera. In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane…

- Valuta nedeclarata in suma de 12500 euro, 7900 dolari si 30200 hrivne ucrainene au depistat funcționarii vamali de comun cu polițiștii de frontiera, in cadrul controlului asupra unei pasagere a rutei „Chișinau – Istanbul”. Incidentul a fost consemnat ieri, 08 august, ora 20:20, pe Aeroportul Internațional…

- Contrabanda cu tigari din Republica Moldova spre Romania ar fi crescut de aproape 4 ori in primavara acestui an. Asta arata datele unui studiu realizat de o companie de cercetare de peste Prut. Autorii spun ca fenomenul ar putea avea legatura cu razboiul din Ucraina si redirectionarea fluxurilor de…

- In scopul fluidizarii traficului și minimizarii timpilor de traversare prin posturile vamale de frontiera, Serviciul Vamal al Republicii Moldova revine cu recomandarea catre transportatori, inainte de a porni la drum sa consulte pagina web a instituției, rubrica “Traficul on-line in posturile vamale…

- Serviciul Vamal anunța ca a fost deblocat traficul TIR-urilor la postul vamal Leușeni. La moment, 24 de camioane sunt in așteptare pentru a ieși din țara. Astfel, potrivit Serviciului Vamal, in urma masurilor intreprinse in vederea fluidizarii traficului camioanelor la postul vamal Leușeni, in ultimele…

- Sunt probleme tehnice la frontiera intre Romania și Republica Moldova, in dimineața zilei de duminica, 5 iunie 2022. Anunțul a fost transmis de presa de la Chișinau, care citeaza surse din Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Potrivit autoritaților din Republica Moldova, problemele sunt pe partea…