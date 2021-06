Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic in acest weekend, iar primii turiști au ajuns deja pe plaja. Intrarea pe teritoriul elen este permisa celor care au dovada vaccinarii impotriva COVID-19, un test PCR negativ sau o adeverința ca au trecut prin boala. Plajele sunt inca aproape goale,…

- Potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile elene, accesul pe cale rutiera si aeriana pe teritoriul Republicii Elene va fi permis persoanelor care îndeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: prezinta rezultatul unui test molecular tip PCR cu…

- Grecia și-a revizuit condițiile de intrare pentru turiști, astfel ca pana pe data de 24 mai ora 06.00, vehiculele, altele decat cele de transport marfa, pot folosi doua puncte de trecere a frontierei: Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio. Cei care vin cu mașina sau cu avionul vor avea nevoie fie…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021, ora 06.00 si se aplica pana la data de 24 mai 2021, ora 06.00. Articolul Au fost revizuite…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind in vigoare din data de 14 mai ora 6,00 pana la data de 24 mai ora 6,00. Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Republica Elena, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021, ora 06.00 si se aplica pana la data de 24 mai 2021, ora 06.00.

- Autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Grecia, in contextul pandemiei de COVID-19, astfel ca pana in 24 mai ora 06.00, vehiculele, altele decat cele pentur transportul de marfa, pot folosi punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio.

- Persoanele care calatoresc in Grecia nu mai au nevoie de test PCR la intrarea in tara daca au trecut doua saptamani de la data efectuarii vaccinului anti-COVID, se arata pe site-ul Ministerului Afacerilor Ex...