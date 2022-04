Un barbat in varsta de 60 de ani s-ar fi vaccinat impotriva COVID-19 de zeci de ori in Germania pentru a vinde certificate de vaccinare falsificate cu numere de loturi de vaccin reale persoanelor care nu doreau sa se vaccineze, noteaza Euronews. Barbatul din orașul Magdeburg, din estul Germaniei, al carui nume nu a fost dezvaluit in conformitate cu normele germane de confidențialitate, ar fi primit pana la 90 de injecții impotriva COVID-19 la centrele de vaccinare din landul Saxonia, in estul țarii, timp de luni de zile, pana cand poliția judiciara l-a prins la inceputul acestei luni, a relatat…