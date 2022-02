Covid Satu Mare: 184 de cazuri noi ! Avem un nou val de infectari in Romania, dar și peste 100 de decese raportate in doar 24 de ore. In judetul nostru au fost diagnosticate un numar de 184 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 16 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

