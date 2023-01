A fost confirmat primul caz de infectare cu mutația Omicron , denumita „Kraken”. Se pare ca boala s-a confirmat la un bebeluș. Boala a fost depistata la un bebeluș și se pare ca are o forma ușoara. In prezent, au fost inregistrate cazuri in 29 de țari, dintre care 13 doar in Europa. „Nu avem elemente de ingrijorare” De curand, Alexandru Rafila, Ministrul Sanatții, a vorbit despre noua subvarianta care pune semne de intrebare. Conform acestuia, se pare ca nu avem motive de ingrijorare, cel puțin pentru moment. „N-are niciun fel de importanta daca sunt doua sau daca sunt zece, nu este relevant acest…