COVID Maramureş. Două cazuri noi în ultimele 24 de ore Autoritațile anunța doua cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Maramures. De la inceputul pandemiei, in județ s-au inregistrat 20.389 de cazuri. Rata de incidența este de 0,06 cazuri la mia de locuitori. Doar in 13 localitati din judet sunt inregistrate persoane bolnave. Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

