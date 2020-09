Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Iasi nu mai era nici un loc liber și doar 20 de paturi mai erau disponibile la persoanele confirmate ca fiind infectate cu SARS COV 2. Managerul spitalului, Carmen Dorobaț, a precizat ca situația este dificila deoarece astazi,…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca in acest moment nu mai exista niciun pat disponibil pentru pacientii cu infectia cu SARS COV 2 aflati in stare critica. "La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special…

- Judetul Iasi a coborat ieri din nou pe locul al doilea din tara la numarul de infectari zilnice cu COVID-19, fiind raportate 61 de cazuri noi. Pe primul loc se mentine Bucurestiul, cu 97 de cazuri, urmat de Dolj si Iasi cu cate 61 de cazuri, de Brasov si Timis cu cate 60 de noi infectari. Tot ieri,…

- Toate spitalele din municipiul Iasi care trateaza pacienti infectati cu virusul Sars CoV2 sunt aproape pline. Astazi, la Spitalul de Boli Infectioase nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensiva, iar in Secția pentru persoanele confirmate cu virusul Sars CoV-2 mai sunt doar zece locuri. Managerul…

- Iasul are 61 de cazuri noi si se mentine pe locul 3 la numarul de infectari din tari, dupa Bucuresti si Vaslui. a Spitalul de Boli Infectioase mai exista un singur loc disponibil la Terapie Intensiva, iar la ATI la Spitalul de Neurochirurgie unde sunt destinate 16 locuri pacientilor cu COVID sunt ocupate…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, ieri, la ora pranzului, nu mai era niciun pat liber. Din cele 184 de locuri, la confirmati, toate erau ocupate. La fel si cele noua paturi de la Compartimentul de Terapie Intensiva. Doi pacienti aflati in stare critica au fost transferati…

- Spitalele Covid si suport covid din Iasi functioneaza in acest moment la capacitate maxima, dupa valul mare de noi cazuri depistate pozitiv. "Astazi la Spitalul de Boli Infectioase nu mai exista niciun loc liber la Compartimentul de Terapie Intensiva, toate cele noua paturi fiind ocupate. De asemenea,…

- Iasul a ajuns ieri la un numar de 1.136 de cazuri de coronavirus, conform datelor oferite in cursul zilei de ieri, fiind identificate 11 cazuri noi fata de cele 1.125 cate erau sambata, 18 iulie. In cursul noptii de sambata spre duminica, doi pacienti care se aflau internati in Compartimentul de Terapie…