Covid-19: Vaccinarea, obligatorie în Uniunea Europeană? Mai multe țari din Uniunea Europeana iau in considerare vaccinarea obligatorie. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o discuție pe aceasta tema. Este o tema sensibila, greu de acceptat, dar așa cum se observa SARS-CoV-2 este intr-o permanenta ofensiva. Euronews ofera o imagine a modului cum aceasta tema este deja abordata in unele țari UE. Austria: De la 1 februarie, aici vaccinarea va fi obligatorie. Aceasta decizie vine dupa ce Austria a impus un lockdown național. Austria este prima țara din UE care a luat aceste masuri radicale. Grecia: Persoanele cu varste peste 60… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

