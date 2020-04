COVID-19. Spania este noul focar al pandemiei, peste 900 de decese, pentru a doua zi consecutiv Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare cu coronavirus in Spania este in prezent de peste 117.000, a mai anuntat guvernul de la Madrid. Cu 14.681, respectiv 10.935 de decese, Italia si Spania sunt zonele rosii ale continentului. Franta a recenzat 5.387 de morti pe teritoriul sau. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

