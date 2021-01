COVID-19. Polițiștii brașoveni au dat amenzi de 6.500 de lei în ultimele 24 de ore! In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali și jandarmi, au desfașurat noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre și societați comerciale, piețe, terase, precum și in stațiile și mijloacele de transport in comun de pe raza județului Brașov. Activitațile de verificare sunt adaptate permanent de catre polițiștii brașoveni, in funcție de datele transmise de catre Direcția de Sanatate Publica Brașov privind zonele unde exista… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

