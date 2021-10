Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a raportat marti aproape 5.000 (4.979) de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters. In total, 214 persoane infectate au murit in ultimele 24 de ore, astfel incat…

- Bulgaria a raportat marti aproape 5.000 (4.979) de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters. In total, 214 persoane infectate au murit in ultimele 24 de ore, astfel incat bilantul…

- sursa foto: Facebook/ RO Vaccinare 15.037 de cazuri noi de COVID și 252 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, reprezentand recorduri absolute de la inceputul pandemiei. Institutul Național de Sanatate Publica estima ca pragul de 15.000 de cazuri va fi atins abia la finalul lunii octombrie.…

- Autoritațile au confirmat vineri 10.887 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 67.047 de teste. Au murit 169 de persoane infectate, inclusiv trei tineri de 21-26 de ani, care prezentau comorbiditați și nu erau vaccinați. La ATI, numarul pacienților infectați a crescut…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- Alte 1042 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 874 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 13 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Germania, 3-Bulgaria, 2-Ucraina, 1-Cehia, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Marea Britanie.

- La raportarea din 15 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.130.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.070.645 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.004…

- Autoritațile au confirmat luni 699 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 16.081 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 11 persoane infectate. In plus, a crescut cu 193 numarul persoanelor internate cu COVID și cu 11 numarul pacienților aflați la Terapie Intensiva. Cum…